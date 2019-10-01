Планируется расширение заповедника «Черные земли»

Расширение охранной зоны заповедника планируется в «Черных землях». Необходимость назрела из-за увеличения поголовья степных антилоп. Все чаще они стали выходить за пределы заповедной зоны. За последние три года популяция сайгаков выросла с трех с половиной до семи тысяч голов.



Речь об этом шла на встрече главы Калмыкии Бату Хасикова и руководителя заказника Баатара Убушаева, который расскзаал по телефону, что расширять охранную зону планируется до 66 тысяч гектаров.



Также речь на встрече шла о развитии экотуризма. Уже следующей весной в заповедник приедут школьники из Москвы. Расширение охранной зоны заповедника планируется в «Черных землях». Необходимость назрела из-за увеличения поголовья степных антилоп. Все чаще они стали выходить за пределы заповедной зоны. За последние три года популяция сайгаков выросла с трех с половиной до семи тысяч голов.Речь об этом шла на встрече главы Калмыкии Бату Хасикова и руководителя заказника Баатара Убушаева, который расскзаал по телефону, что расширять охранную зону планируется до 66 тысяч гектаров.Также речь на встрече шла о развитии экотуризма. Уже следующей весной в заповедник приедут школьники из Москвы.



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