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Сегодня, 12:32

Жительницу Калмыкии привлекли к обязательным работам


Двести часов обязательных работ – таков вердикт в отношении женщины за незаконное получение ежемесячных пособия на троих несовершеннолетних детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Калмыкии.

При этом сами дети, по решению органов опеки находились в это время в социальном приюте, а один малыш – в доме ребенка. Однако осуждённая скрыла этот факт от органов социальной защиты. Ущерб государству от ее действий составил около 40 тысяч рублей.



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