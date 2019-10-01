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Сегодня, 12:25

В Калмыкии идет ремонт районных школ


120 миллионов рублей поступило в этом году из резервного фонда Правительства России на капитальный ремонт Северной, Воробьевской, Большецарынской, Чилгирской и Уланэргинской средних школ. Еще 18 миллионов выделило региональное профильное министерство.

В эти дни, несмотря на начало занятий в образовательных учреждениях ведется плановая замена окон, электрической проводки и системы отопления.

Трехэтажная школа в селе Воробьевка Приютнеского района была построена в 1971 году. И за все это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.

За полвека здание сильно обветшало - прохудилась кровля, прогнили полы, в негодность пришла большая часть окон и дверей. 20 педагогов и более 60 учеников нынешнюю реконструкцию иначе как долгожданной не называют.

Сметная стоимость капремонта 23 миллиона рублей. Софинансирование из районного бюджета составило еще 116 тысяч. Тендер выиграл подрядчик из Элисты.

В эти дни строители приступили к демонтажу 170 окон, старые деревянные сменят на современные пластиковые. Обновится и фасад здания. В скором времени приступят и к замене кровли, уже реконструировали систему отопления.

- Прошлой зимой температура воздуха в образовательном учреждении бывало опускалась до 13 градусов,- вспоминает директор Евдокия Пустовойтова.

А вот некоторым классам Партизанской средней школы, расположенной в селе Троицкое Целинного района уже перевалило за 80. Ее пристройке - полвека. Но даже спустя столько лет в образовательном учреждении ни разу не было капремонта. Хотя сегодня его с нетерпением ожидают 174 ученика.

Из-за старой прогнившей проводки ребята вынуждены заниматься в темных кабинетах, а в некоторых есть опасность обрушения потолочных перекрытий.

Но, несмотря на трудности, ежегодно, благодаря самоотверженному труду педагогов и использованию инновационных технологий выпускники поступают в ведущие ВУЗы страны и добиваются высоких результатов в обучении.

Около 60 образовательных организаций с износом 50 процентов и выше в республике находятся в реестре школ требующих капитального ремонта. В их числе и Партизанская средняя школа.

По словам регионального профильного министра Николая Манцаева, районное муниципальное образование уже до конца этого года должно провести строительную экспертизу технического состояния здания.

А тем временем, капитальный ремонт уже завершили в Уланэргинской и Большецарынской средних школах. В образовательных учреждениях поселков Северный, Воробьевка и Чилгир строительные работы продолжаться до конца этого года.

Всего в степной республике из федерального и республиканского бюджетов на эти цели выделены около 140 миллионов рублей.



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