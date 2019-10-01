В Калмыкии идет ремонт районных школ

120 миллионов рублей поступило в этом году из резервного фонда Правительства России на капитальный ремонт Северной, Воробьевской, Большецарынской, Чилгирской и Уланэргинской средних школ. Еще 18 миллионов выделило региональное профильное министерство.



В эти дни, несмотря на начало занятий в образовательных учреждениях ведется плановая замена окон, электрической проводки и системы отопления.



Трехэтажная школа в селе Воробьевка Приютнеского района была построена в 1971 году. И за все это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.



За полвека здание сильно обветшало - прохудилась кровля, прогнили полы, в негодность пришла большая часть окон и дверей. 20 педагогов и более 60 учеников нынешнюю реконструкцию иначе как долгожданной не называют.



Сметная стоимость капремонта 23 миллиона рублей. Софинансирование из районного бюджета составило еще 116 тысяч. Тендер выиграл подрядчик из Элисты.



В эти дни строители приступили к демонтажу 170 окон, старые деревянные сменят на современные пластиковые. Обновится и фасад здания. В скором времени приступят и к замене кровли, уже реконструировали систему отопления.



- Прошлой зимой температура воздуха в образовательном учреждении бывало опускалась до 13 градусов,- вспоминает директор Евдокия Пустовойтова.



А вот некоторым классам Партизанской средней школы, расположенной в селе Троицкое Целинного района уже перевалило за 80. Ее пристройке - полвека. Но даже спустя столько лет в образовательном учреждении ни разу не было капремонта. Хотя сегодня его с нетерпением ожидают 174 ученика.



Из-за старой прогнившей проводки ребята вынуждены заниматься в темных кабинетах, а в некоторых есть опасность обрушения потолочных перекрытий.



Но, несмотря на трудности, ежегодно, благодаря самоотверженному труду педагогов и использованию инновационных технологий выпускники поступают в ведущие ВУЗы страны и добиваются высоких результатов в обучении.



Около 60 образовательных организаций с износом 50 процентов и выше в республике находятся в реестре школ требующих капитального ремонта. В их числе и Партизанская средняя школа.



По словам регионального профильного министра Николая Манцаева, районное муниципальное образование уже до конца этого года должно провести строительную экспертизу технического состояния здания.



А тем временем, капитальный ремонт уже завершили в Уланэргинской и Большецарынской средних школах. В образовательных учреждениях поселков Северный, Воробьевка и Чилгир строительные работы продолжаться до конца этого года.



Всего в степной республике из федерального и республиканского бюджетов на эти цели выделены около 140 миллионов рублей. 120 миллионов рублей поступило в этом году из резервного фонда Правительства России на капитальный ремонт Северной, Воробьевской, Большецарынской, Чилгирской и Уланэргинской средних школ. Еще 18 миллионов выделило региональное профильное министерство.В эти дни, несмотря на начало занятий в образовательных учреждениях ведется плановая замена окон, электрической проводки и системы отопления.Трехэтажная школа в селе Воробьевка Приютнеского района была построена в 1971 году. И за все это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.За полвека здание сильно обветшало - прохудилась кровля, прогнили полы, в негодность пришла большая часть окон и дверей. 20 педагогов и более 60 учеников нынешнюю реконструкцию иначе как долгожданной не называют.Сметная стоимость капремонта 23 миллиона рублей. Софинансирование из районного бюджета составило еще 116 тысяч. Тендер выиграл подрядчик из Элисты.В эти дни строители приступили к демонтажу 170 окон, старые деревянные сменят на современные пластиковые. Обновится и фасад здания. В скором времени приступят и к замене кровли, уже реконструировали систему отопления.- Прошлой зимой температура воздуха в образовательном учреждении бывало опускалась до 13 градусов,- вспоминает директор Евдокия Пустовойтова.А вот некоторым классам Партизанской средней школы, расположенной в селе Троицкое Целинного района уже перевалило за 80. Ее пристройке - полвека. Но даже спустя столько лет в образовательном учреждении ни разу не было капремонта. Хотя сегодня его с нетерпением ожидают 174 ученика.Из-за старой прогнившей проводки ребята вынуждены заниматься в темных кабинетах, а в некоторых есть опасность обрушения потолочных перекрытий.Но, несмотря на трудности, ежегодно, благодаря самоотверженному труду педагогов и использованию инновационных технологий выпускники поступают в ведущие ВУЗы страны и добиваются высоких результатов в обучении.Около 60 образовательных организаций с износом 50 процентов и выше в республике находятся в реестре школ требующих капитального ремонта. В их числе и Партизанская средняя школа.По словам регионального профильного министра Николая Манцаева, районное муниципальное образование уже до конца этого года должно провести строительную экспертизу технического состояния здания.А тем временем, капитальный ремонт уже завершили в Уланэргинской и Большецарынской средних школах. В образовательных учреждениях поселков Северный, Воробьевка и Чилгир строительные работы продолжаться до конца этого года.Всего в степной республике из федерального и республиканского бюджетов на эти цели выделены около 140 миллионов рублей.



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