Определены границы рыболовных участков Калмыкии

В министерстве сельского хозяйства определили границы рыболовных участков. Всего их 12. Пять из них расположены в акватории Чограйского водохранилища, три – в заливе Стройманыч Пролетарского водохранилища, один – на озере Лысый Лиман. На этих объектах разрешено промышленное рыболовство.



Что касается осенней путины, то на сегодня выловлено более полутора тысяч тонн. Для рыбодобывающих предприятий в регионе с этого года реализуется новый вид господдержки на приобретение технических средств контроля.



Средства будут выделены из ресбюджета. Глава Калмыкии обратился на своей странице в инстаграм с призывом к рыбакам, чтобы они активнее подавали документы в министерство для получения субсидий. В министерстве сельского хозяйства определили границы рыболовных участков. Всего их 12. Пять из них расположены в акватории Чограйского водохранилища, три – в заливе Стройманыч Пролетарского водохранилища, один – на озере Лысый Лиман. На этих объектах разрешено промышленное рыболовство.Что касается осенней путины, то на сегодня выловлено более полутора тысяч тонн. Для рыбодобывающих предприятий в регионе с этого года реализуется новый вид господдержки на приобретение технических средств контроля.Средства будут выделены из ресбюджета. Глава Калмыкии обратился на своей странице в инстаграм с призывом к рыбакам, чтобы они активнее подавали документы в министерство для получения субсидий.



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