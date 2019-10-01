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Вчера, 18:07

Определены границы рыболовных участков Калмыкии


В министерстве сельского хозяйства определили границы рыболовных участков. Всего их 12. Пять из них расположены в акватории Чограйского водохранилища, три – в заливе Стройманыч Пролетарского водохранилища, один – на озере Лысый Лиман. На этих объектах разрешено промышленное рыболовство.

Что касается осенней путины, то на сегодня выловлено более полутора тысяч тонн. Для рыбодобывающих предприятий в регионе с этого года реализуется новый вид господдержки на приобретение технических средств контроля.

Средства будут выделены из ресбюджета. Глава Калмыкии обратился на своей странице в инстаграм с призывом к рыбакам, чтобы они активнее подавали документы в министерство для получения субсидий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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