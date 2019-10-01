Дмитрий Трапезников презентовал программу развития Элисты

Сегодня исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников презентовал комплексную программу развития калмыцкой столицы. В мероприятии принял участие и глава республики Бату Хасиков.



«Парк аттракционов» в Дружбе и «Аквапарк» с круглогодичным режимом работы. Срок реализации – 2 года. В планах инвестиционных – строительство в столице предприятия по производству угольных фильтров бытового и промышленного применения, а также возведение высотных монолитных многоэтажек и делового центра.



Отдельное внимание будет уделено введению административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства. Но основной задачей остается формирование бюджета на ближайшие 5 лет. Пока нет полноценной дорожной карты развития города и генерального плана.



- И чего скрывать, - поделился с общественностью градоначальник, - бюджет на сегодня испытывает дефицит в 260 миллионов рублей.



Дмитрий Трапезников назначен исполняющим обязанности главы администрации Элисты полторы недели назад. Ранее в Донецкой народной республике в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами.



Потому Трапезников не исключил вероятность чистки кадров в администрации, которая может быть обусловлена выявлением коррупционной составляющей.



Ознакомится с презентацией комплексной программы развития столицы, жители региона могли и при помощи онлайн трансляции. Немало вопросов в адрес Трапезникова поступили на встрече и от общественности.



Кроме того, сегодня на рассмотрении в администрации находится и проект строительства торгово-ярмарочного комплекса. Кстати, точку о переносе овощного рынка, который располагается в первом микрорайоне столицы, поставил Глава региона.



Как отметил Трапезников, в Элисте необходимо решать и проблемы транспорта. В частности, будет создано муниципальное предприятие «Автодор». 18 автобусов поступит до конца этого года, еще 20 - в следующем.



Горожан ожидает безналичная оплата проезда, также транспорт будет оснащен видеокамерами. Цифровизация дойдет и до лифтового оборудования, кроме того, на улицах установят светодиодные фонари.



Также планируется реализация проекта «Умная остановка»: на них будет бесплатная зона вай-фай, павильоны с банкоматами, табло движения транспорта, и различные терминалы. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников презентовал комплексную программу развития калмыцкой столицы. В мероприятии принял участие и глава республики Бату Хасиков.«Парк аттракционов» в Дружбе и «Аквапарк» с круглогодичным режимом работы. Срок реализации – 2 года. В планах инвестиционных – строительство в столице предприятия по производству угольных фильтров бытового и промышленного применения, а также возведение высотных монолитных многоэтажек и делового центра.Отдельное внимание будет уделено введению административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства. Но основной задачей остается формирование бюджета на ближайшие 5 лет. Пока нет полноценной дорожной карты развития города и генерального плана.- И чего скрывать, - поделился с общественностью градоначальник, - бюджет на сегодня испытывает дефицит в 260 миллионов рублей.Дмитрий Трапезников назначен исполняющим обязанности главы администрации Элисты полторы недели назад. Ранее в Донецкой народной республике в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами.Потому Трапезников не исключил вероятность чистки кадров в администрации, которая может быть обусловлена выявлением коррупционной составляющей.Ознакомится с презентацией комплексной программы развития столицы, жители региона могли и при помощи онлайн трансляции. Немало вопросов в адрес Трапезникова поступили на встрече и от общественности.Кроме того, сегодня на рассмотрении в администрации находится и проект строительства торгово-ярмарочного комплекса. Кстати, точку о переносе овощного рынка, который располагается в первом микрорайоне столицы, поставил Глава региона.Как отметил Трапезников, в Элисте необходимо решать и проблемы транспорта. В частности, будет создано муниципальное предприятие «Автодор». 18 автобусов поступит до конца этого года, еще 20 - в следующем.Горожан ожидает безналичная оплата проезда, также транспорт будет оснащен видеокамерами. Цифровизация дойдет и до лифтового оборудования, кроме того, на улицах установят светодиодные фонари.Также планируется реализация проекта «Умная остановка»: на них будет бесплатная зона вай-фай, павильоны с банкоматами, табло движения транспорта, и различные терминалы.



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