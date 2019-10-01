В Элисте открылась выставка танки «Зеленая Тара»

С сегодняшнего дня верующие Калмыкии могут прикоснуться к танке «Зеленая Тара». Ее привезли в Элисту благодаря договоренности Бату Хасикова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Именно там хранится реликвия, созданная 106 лет назад. До 30 годов она находилась в Большедербетовском хуруле.



Выполненная по всем канонам много лет назад Зеленая Тара, прошла испытания, связанные с депортацией калмыцкого народа. Это ее третье возвращение в родные пенаты. Теперь уже на целый год.



Присутствующие на открытие выставки выражают слова благодарности главе Калмыкии. Именно Бату Хасиков обратился к работникам Ставропольского музея и лично к губернатору края об организации выставки буддийской святыни в Элисте.



Событие поистине исторического значения состоялось с участием священнослужителей Золотой обители Будды Шакьямуни.



Поздравил верующих и Бату Хасиков. Освященная Зеленая Тара, по его словам, благословенна: помогает очистить карму, вселяет надежду, веру и любовь.



Среди гостей в зале и посол Вьетнама Нго Дык Мань. В Калмыкии он находится с дружеским визитом по приглашению Юрия Сенглеева.



Пользуясь случаем, высокий гость поздравил Бату Хасикова с назначением на должность руководителя региона, и отметил, что осуществилась его мечта: ему очень близка буддийская республика и он счастлив, что побывал на уникальном событии.



После освящения буддийской святыни многие делились впечатлениями. В Калмыкии Зеленая Тара одна из почитаемых божеств. По легенде она появилась из слезы бодхисатвы Авалокитешвары, в тот момент, когда тот оплакивал страдания мира.



Выставка Зеленой Тары в Национальном Музее продлится до 1 октября 2020 года. С сегодняшнего дня верующие Калмыкии могут прикоснуться к танке «Зеленая Тара». Ее привезли в Элисту благодаря договоренности Бату Хасикова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Именно там хранится реликвия, созданная 106 лет назад. До 30 годов она находилась в Большедербетовском хуруле.Выполненная по всем канонам много лет назад Зеленая Тара, прошла испытания, связанные с депортацией калмыцкого народа. Это ее третье возвращение в родные пенаты. Теперь уже на целый год.Присутствующие на открытие выставки выражают слова благодарности главе Калмыкии. Именно Бату Хасиков обратился к работникам Ставропольского музея и лично к губернатору края об организации выставки буддийской святыни в Элисте.Событие поистине исторического значения состоялось с участием священнослужителей Золотой обители Будды Шакьямуни.Поздравил верующих и Бату Хасиков. Освященная Зеленая Тара, по его словам, благословенна: помогает очистить карму, вселяет надежду, веру и любовь.Среди гостей в зале и посол Вьетнама Нго Дык Мань. В Калмыкии он находится с дружеским визитом по приглашению Юрия Сенглеева.Пользуясь случаем, высокий гость поздравил Бату Хасикова с назначением на должность руководителя региона, и отметил, что осуществилась его мечта: ему очень близка буддийская республика и он счастлив, что побывал на уникальном событии.После освящения буддийской святыни многие делились впечатлениями. В Калмыкии Зеленая Тара одна из почитаемых божеств. По легенде она появилась из слезы бодхисатвы Авалокитешвары, в тот момент, когда тот оплакивал страдания мира.Выставка Зеленой Тары в Национальном Музее продлится до 1 октября 2020 года.



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