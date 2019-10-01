ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:23

Элиста принимает участие в национальном интернет-проекте


Лучший город России. Элиста принимает участие в национальном интернет-проекте. Помимо степной столицы в конкурсе участвуют более 80 городов, каждый из которых по-своему уникален, имеет свое историческое и культурное наследие.

Цель проекта, прирученного к Году российской истории, поддержать национальное развитие и самосознание поколений, возродить интерес к русским городам и их достопримечательностям. На сегодняшний день Элиста вошла в десятку лидеров.

Итоги голосования на сайте город-россии.рф будут подведены 30 декабря. Давайте вместе поможем степной жемчужине победить.



Другие новости по теме:

  • В Национальном музее открылась фотовыставка «Мой город любимый, моя Элиста!»
  • Элиста в числе лидеров по количеству ДТП
  • В Национальном музее начала работу фотовыставка «Мой город любимый, моя Элиста!»
  • Театр танца "Ойраты" принимает участие в фестивале-конкурсе сольного танца
  • Выбираем символ страны вместе
  • В Национальном Банке Калмыкии провели «День открытых дверей»
  • Элиста готовится отметить свое 150-летие
  • Более 300 человек изъявили желание участвовать в проекте «Кадровый резерв Калмыкии»
  • Калмыкия участвует в национальном проекте по развитию экспорта
  • В столице Калмыкии состоялось праздничное мероприятие «Элиста и элистинцы»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34