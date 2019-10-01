Лучший город России. Элиста принимает участие в национальном интернет-проекте. Помимо степной столицы в конкурсе участвуют более 80 городов, каждый из которых по-своему уникален, имеет свое историческое и культурное наследие.



Цель проекта, прирученного к Году российской истории, поддержать национальное развитие и самосознание поколений, возродить интерес к русским городам и их достопримечательностям. На сегодняшний день Элиста вошла в десятку лидеров.



Итоги голосования на сайте город-россии.рф будут подведены 30 декабря. Давайте вместе поможем степной жемчужине победить. Лучший город России. Элиста принимает участие в национальном интернет-проекте. Помимо степной столицы в конкурсе участвуют более 80 городов, каждый из которых по-своему уникален, имеет свое историческое и культурное наследие.Цель проекта, прирученного к Году российской истории, поддержать национальное развитие и самосознание поколений, возродить интерес к русским городам и их достопримечательностям. На сегодняшний день Элиста вошла в десятку лидеров.Итоги голосования на сайте город-россии.рф будут подведены 30 декабря. Давайте вместе поможем степной жемчужине победить.



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