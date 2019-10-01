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Сегодня, 13:19

Бату Хасиков встретился с послом Вьетнама


Бату Хасиков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в России. Об этом стало известно из социальных сетей главы региона. Стороны наметили сферы, в которых Калмыкия и Вьетнам могут сотрудничать.

«Вьетнам, несомненно, может многое предложить – вьетнамская экономика стремительно развивается, республика укрепляет положение на мировой арене и ищет новых партнеров» - говорится в сообщении. Отметим, что визит господина Нго Дак Мань носит неофициальный характер.

В степном крае он пробудет три дня, в течение которых хочет получше узнать Калмыкию и определить направления сотрудничества. В следующем году исполняется 70 лет российско-вьетнамским дипломатическим отношениям.



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