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Сегодня, 13:16

Стартовал новый телевизионный проект ГТРК «Калмыкия»


Стартовал новый телевизионный проект ГТРК «Калмыкия», направленный на сохранение и развитие калмыцкого языка. Совместно с благотворительным фондом «Наше наследие», попытаемся привить навыки разговорной речи с помощью опытных педагогов.

Знания, полученные на курсах, обязательно пригодятся слушателям. Более того, видеоуроки будут выходить в полном объеме в нашем эфире. А это значит, что присоединиться к нам могут все желающие.

Идет запись первого урока. А учащиеся уже увлеченно вступают в диалоги. Интерес со стороны ребят - подтверждение того, что курсы востребованы. Реализация телевизионного проекта стала возможной, благодаря поддержке благотворительного фонда «Наше наследие».

Он стал победителем конкурса социальных проектов, который проводил «Лукойл». Дипломы победителям вручил Глава Республики Бату Хасиков.

Программу обучения разработали кандидаты филологических наук Бося Корнусова и Галина Бакланова Авторы проекта – Бадма Харлуева, Цаган Муковюна и режиссер Баатр Батутемиров. Курсы проходят на базе Калмыцкой этнокультурной гимназии.

Программа курсов построена по методике профессора, члена Международной академии наук высшей школы Галины Китайгородской. За основу взят метод общения, что подразумевает активное взаимодействие педагога и участников группы.

Это позволяет за короткое время продуктивно переработать большой объем новых знаний.

Педагог отмечает, что тяга к обучению и владению родным языком с каждым годом возрастает. В последние время в республике многое делается для сохранения языка и введения его в процесс обучения молодежи. Радует то, что программа вызвала интерес у школьников и студентов.

Наши телезрители также могут присоединиться к участникам проекта в эфире канала Россия 1. Видеоуроки будут выходить, начиная с 21 октября – по понедельникам, средам и пятницам. А также на сайте vesti-kalmykia.ru.



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