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Сегодня, 13:13

Калмыцкие фермеры на выставке "Золотая осень-2019"


Завтра, на ВДНХ, начнет работу 21 агропромышленная выставка "Золотая осень-2019". Это самая крупная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и эффективная коммуникационная площадка для профессионалов отрасли.

Выставка станет центральным событием масштабной Недели агропромышленного комплекса с разнообразной деловой, культурной и образовательной программами. В этом году страной-партнером выступает Сербия.

Тематическая палитра охватывать такие актуальные вопросы, как цифровизация сельского хозяйства, экологичность сельхозпродукции, комплексное развития сельских территорий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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