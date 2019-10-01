Калмыцкие фермеры на выставке "Золотая осень-2019"

Завтра, на ВДНХ, начнет работу 21 агропромышленная выставка "Золотая осень-2019". Это самая крупная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и эффективная коммуникационная площадка для профессионалов отрасли.



Выставка станет центральным событием масштабной Недели агропромышленного комплекса с разнообразной деловой, культурной и образовательной программами. В этом году страной-партнером выступает Сербия.



Тематическая палитра охватывать такие актуальные вопросы, как цифровизация сельского хозяйства, экологичность сельхозпродукции, комплексное развития сельских территорий. Завтра, на ВДНХ, начнет работу 21 агропромышленная выставка "Золотая осень-2019". Это самая крупная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и эффективная коммуникационная площадка для профессионалов отрасли.Выставка станет центральным событием масштабной Недели агропромышленного комплекса с разнообразной деловой, культурной и образовательной программами. В этом году страной-партнером выступает Сербия.Тематическая палитра охватывать такие актуальные вопросы, как цифровизация сельского хозяйства, экологичность сельхозпродукции, комплексное развития сельских территорий.



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