Калмыкия принимает участие в гастрофестивале в Москве

Калмыкия принимает участие в Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень», который проходит в эти дни на Красной площади Москвы. В продаже - мясная продукция, колбасные изделия, консервы мясные и овощные, а также полуфабрикаты в ассортименте под брендом «Калмыцкое мясо».



Гастрофестиваль организован Минсельхозом России и Правительством Москвы и впервые проводится в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса. На главной площади страны свои лучшие товары представляют свыше 100 сельхозпроизводителей из более чем 50 регионов страны. Калмыкия принимает участие в Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень», который проходит в эти дни на Красной площади Москвы. В продаже - мясная продукция, колбасные изделия, консервы мясные и овощные, а также полуфабрикаты в ассортименте под брендом «Калмыцкое мясо».Гастрофестиваль организован Минсельхозом России и Правительством Москвы и впервые проводится в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса. На главной площади страны свои лучшие товары представляют свыше 100 сельхозпроизводителей из более чем 50 регионов страны.



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