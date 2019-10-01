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Сегодня, 13:06

Калмыкия принимает участие в гастрофестивале в Москве


Калмыкия принимает участие в Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень», который проходит в эти дни на Красной площади Москвы. В продаже - мясная продукция, колбасные изделия, консервы мясные и овощные, а также полуфабрикаты в ассортименте под брендом «Калмыцкое мясо».

Гастрофестиваль организован Минсельхозом России и Правительством Москвы и впервые проводится в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса. На главной площади страны свои лучшие товары представляют свыше 100 сельхозпроизводителей из более чем 50 регионов страны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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