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Сегодня, 12:57

Степная столица стала местом паломничества буддистов


На две недели степная столица стала местом паломничества буддистов со всего мира. В центральном хуруле начался уникальный ретрит на начитыванию мантры Авалокитешвары.

В рамках визита досточтимого ламы Сопа Ринпоче в Центральном хуруле с 7 по 20 октября проходит уникальный ретрит по начитыванию ста миллионов мантр Авалокитешвары.

Великий учитель Сопа Ринпоче проводит в Калмыкии ретриты по приглашению Шаджин Ламы. География таких молебнов обширна: они организуются во Франции, Италии, Австралии, Непале и других странах.

Буддизм призывает развивать любовь и сострадание к каждому живому существу, говорит наставник. Начитывание мантр продолжает традиции, на протяжении многих веков существовавших в Тибете.

В первый же день мани ретрита молельный зал переполнен. По словам Йонтен-Ламы желающих принять участие очень много: кроме местных жителей и других священнослужителей, в Элисту начитывать мантры приехали около трёхсот паломников из российских регионов и других стран.

Очень важно, чтобы мы чувствовали себя счастливее, чтобы мир был более гармоничный, а люди развивали в себе любовь и сострадание – в этом суть ретрита, говорит Йонтен лама. Это своего рода коллективная читка мантры сострадания.

Массовая молитва, по мнению буддистов, имеет большую силу, чем чтение одним человеком. Ретрит будет проходить до 20 октября, за это время мантра будет прочитана сто миллионов раз.



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