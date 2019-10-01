Продолжаются ремонтные работы в многоэтажках Элисты

В подвалах 65 дома в восьмом микрорайоне Элисты продолжаются ремонтные работы. Накануне там побывала межведомственная группа. Жильцы это дома, прозванного в народе «титаником» уже много лет вынуждены терпеть невыносимый запах, который исходит из подвального помещения.



Нечистотами постоянно заполняется цокольный этаж, помимо зловония, это еще и очаг антисанитарии, привлекающий рой комаров и мух. Проблемы начались еще в 90 годах, почти сразу после того, как дом сдали в эксплуатацию.



На прошлой неделе здесь приступили к откачке нечистот. Теперь остается выяснить причину затопления. Отметим также, что около полугода многоэтажка не обслуживалась управляющей организацией. И только с 1 октября к работам в доме приступила компания «Элиста». В подвалах 65 дома в восьмом микрорайоне Элисты продолжаются ремонтные работы. Накануне там побывала межведомственная группа. Жильцы это дома, прозванного в народе «титаником» уже много лет вынуждены терпеть невыносимый запах, который исходит из подвального помещения.Нечистотами постоянно заполняется цокольный этаж, помимо зловония, это еще и очаг антисанитарии, привлекающий рой комаров и мух. Проблемы начались еще в 90 годах, почти сразу после того, как дом сдали в эксплуатацию.На прошлой неделе здесь приступили к откачке нечистот. Теперь остается выяснить причину затопления. Отметим также, что около полугода многоэтажка не обслуживалась управляющей организацией. И только с 1 октября к работам в доме приступила компания «Элиста».



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