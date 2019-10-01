В Калмыкии улучшены условия обитания сайгаков

В заповеднике «Черные земли» на территории федерального заказника «Меклетинский» улучшили условия обитания популяции сайгака. Так, были расчищены две старые засорившиеся артезианские скважины и обустроены вновь созданные водопои. Теперь эти места будут использоваться для степных антилоп и других диких обитателей.



Водопои - прекрасные места для установки дистанционных приборов наблюдения и учета животных, что послужит развитию познавательного и экологического туризма. Работы проведены на средства грантового проекта Русского географического общества. В заповеднике «Черные земли» на территории федерального заказника «Меклетинский» улучшили условия обитания популяции сайгака. Так, были расчищены две старые засорившиеся артезианские скважины и обустроены вновь созданные водопои. Теперь эти места будут использоваться для степных антилоп и других диких обитателей.Водопои - прекрасные места для установки дистанционных приборов наблюдения и учета животных, что послужит развитию познавательного и экологического туризма. Работы проведены на средства грантового проекта Русского географического общества.



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