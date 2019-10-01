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Сегодня, 12:46

В Калмыкии формируют новый состав Общественной палаты


В Калмыкии формируют новый состав Общественной палаты. Народный Хурал информирует о начале процедуры. Как сообщает пресс-служба парламента, предложения некоммерческих организаций по кандидатурам принимаются до 7 ноября включительно в организационно-документационном отделе администрации главы республики, отделе документооборота и кадрового обеспечения парламента.



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