Возбуждены уголовные дела на строительную компанию

Шесть уголовных дел возбуждено в отношении директора фирмы «Кристалл Строй», сообщили сегодня в прокуратуре. Около шестнадцати миллионов рублей он получил от тридцати трех участников долевого строительства. Но дом так и не возвели.



Выяснилось, что у застройщика даже не было разрешительной документации. Обязательства по передаче квартир он не исполнил, деньги не вернул. Расследование на контроле надзорного ведомства. Шесть уголовных дел возбуждено в отношении директора фирмы «Кристалл Строй», сообщили сегодня в прокуратуре. Около шестнадцати миллионов рублей он получил от тридцати трех участников долевого строительства. Но дом так и не возвели.Выяснилось, что у застройщика даже не было разрешительной документации. Обязательства по передаче квартир он не исполнил, деньги не вернул. Расследование на контроле надзорного ведомства.



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