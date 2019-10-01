В Центральном хуруле начался ретрит

Сегодня, в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начался ретрит по начитыванию мантры Авалокитешвары. В течение дня участники и паломники с других регионов произносят «Ом Мани Падме Хум» под руководством великого учителя ламы Сопа Ринпоче, которого в Калмыкию пригласил Шаджин Лама Тэло Тулку Ринпоче.



Ретрит продлится до 20 октября. За это время мантра должна быть прочитана сто миллионов раз во благо всех живых существ и сохранения мира. Сегодня, в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начался ретрит по начитыванию мантры Авалокитешвары. В течение дня участники и паломники с других регионов произносят «Ом Мани Падме Хум» под руководством великого учителя ламы Сопа Ринпоче, которого в Калмыкию пригласил Шаджин Лама Тэло Тулку Ринпоче.Ретрит продлится до 20 октября. За это время мантра должна быть прочитана сто миллионов раз во благо всех живых существ и сохранения мира.



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