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Вчера, 17:57

В Центральном хуруле начался ретрит


Сегодня, в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начался ретрит по начитыванию мантры Авалокитешвары. В течение дня участники и паломники с других регионов произносят «Ом Мани Падме Хум» под руководством великого учителя ламы Сопа Ринпоче, которого в Калмыкию пригласил Шаджин Лама Тэло Тулку Ринпоче.

Ретрит продлится до 20 октября. За это время мантра должна быть прочитана сто миллионов раз во благо всех живых существ и сохранения мира.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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