Жители Калмыкии выбирают народного участкового. С сегодняшнего дня стартовало рейтинговое голосование второго этапа. По итогам первого, который завершился в сентябре, отборочный тур прошли 8 человек. Это сотрудники полиции Городовиковского, Приютненского, Яшкульского, Сарпинского, Целинного, Лаганского, Малодербетовского районов и Элисты.



На официальном сайте регионального ведомства любой желающий может отдать свой голос за того кандидата, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участковый уполномоченный полиции.



Здесь же размещена информация о каждом из конкурсантов. Голосование продлится до 16 октября. Победитель этого этапа будет представлять Калмыкию на всероссийском уровне. Жители Калмыкии выбирают народного участкового. С сегодняшнего дня стартовало рейтинговое голосование второго этапа. По итогам первого, который завершился в сентябре, отборочный тур прошли 8 человек. Это сотрудники полиции Городовиковского, Приютненского, Яшкульского, Сарпинского, Целинного, Лаганского, Малодербетовского районов и Элисты.На официальном сайте регионального ведомства любой желающий может отдать свой голос за того кандидата, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участковый уполномоченный полиции.Здесь же размещена информация о каждом из конкурсантов. Голосование продлится до 16 октября. Победитель этого этапа будет представлять Калмыкию на всероссийском уровне.



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