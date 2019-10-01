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Вчера, 17:50

Жители Калмыкии выбирают народного участкового


Жители Калмыкии выбирают народного участкового. С сегодняшнего дня стартовало рейтинговое голосование второго этапа. По итогам первого, который завершился в сентябре, отборочный тур прошли 8 человек. Это сотрудники полиции Городовиковского, Приютненского, Яшкульского, Сарпинского, Целинного, Лаганского, Малодербетовского районов и Элисты.

На официальном сайте регионального ведомства любой желающий может отдать свой голос за того кандидата, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участковый уполномоченный полиции.

Здесь же размещена информация о каждом из конкурсантов. Голосование продлится до 16 октября. Победитель этого этапа будет представлять Калмыкию на всероссийском уровне.



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