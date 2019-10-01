Заканчивается конкурс господдержки АПК

131 заявка на получение грантов «Агростартап» поступила в министерство сельского хозяйства республики. Конкурс проводится впервые в рамках новой формы господдержки АПК. Для сельхозтоваропроизводителей – это возможность на безвозмездной основе получить до трех миллионов рублей на развитие КФХ.



В конкурсе участвуют только те крестьянско-фермерские хозяйства, которые были открыты в этом году. По данным регионального минсельхоза, в целом в рамках грантовой поддержки «Агростартап» планируется выделить около 65 миллионов рублей. 131 заявка на получение грантов «Агростартап» поступила в министерство сельского хозяйства республики. Конкурс проводится впервые в рамках новой формы господдержки АПК. Для сельхозтоваропроизводителей – это возможность на безвозмездной основе получить до трех миллионов рублей на развитие КФХ.В конкурсе участвуют только те крестьянско-фермерские хозяйства, которые были открыты в этом году. По данным регионального минсельхоза, в целом в рамках грантовой поддержки «Агростартап» планируется выделить около 65 миллионов рублей.



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