В Калмыкию прибыл посол Вьетнама

Сегодня с дружеским визитом прибыл в Калмыкию посол Вьетнама Нго Дык Мань. По сути, это ознакомительная поездка. Хотя о степном регионе он узнавал, общаясь с представителями калмыцкого народа, когда учился в Москве и позже, когда приезжал в Россию.



В течение 3 дней в Элисте, высокий гость намерен побывать на мероприятиях, которые помогут лучше узнать обычаи и традиции степняков. Но в первую очередь, он встретится с главой республики Бату Хасиковым.



Посол Вьетнама отметил, что в 2020 году исполняется 70 лет российско-вьетнамским дипломатическим отношениям. Налаженное двухстороннее сотрудничество с каждым годом расширяется. И нынешний визит в Калмыкию, уверен высокий гость, будет иметь продолжение. Сегодня с дружеским визитом прибыл в Калмыкию посол Вьетнама Нго Дык Мань. По сути, это ознакомительная поездка. Хотя о степном регионе он узнавал, общаясь с представителями калмыцкого народа, когда учился в Москве и позже, когда приезжал в Россию.В течение 3 дней в Элисте, высокий гость намерен побывать на мероприятиях, которые помогут лучше узнать обычаи и традиции степняков. Но в первую очередь, он встретится с главой республики Бату Хасиковым.Посол Вьетнама отметил, что в 2020 году исполняется 70 лет российско-вьетнамским дипломатическим отношениям. Налаженное двухстороннее сотрудничество с каждым годом расширяется. И нынешний визит в Калмыкию, уверен высокий гость, будет иметь продолжение.



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