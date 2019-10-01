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Вчера, 17:41

В Калмыкию прибыл посол Вьетнама


Сегодня с дружеским визитом прибыл в Калмыкию посол Вьетнама Нго Дык Мань. По сути, это ознакомительная поездка. Хотя о степном регионе он узнавал, общаясь с представителями калмыцкого народа, когда учился в Москве и позже, когда приезжал в Россию.

В течение 3 дней в Элисте, высокий гость намерен побывать на мероприятиях, которые помогут лучше узнать обычаи и традиции степняков. Но в первую очередь, он встретится с главой республики Бату Хасиковым.

Посол Вьетнама отметил, что в 2020 году исполняется 70 лет российско-вьетнамским дипломатическим отношениям. Налаженное двухстороннее сотрудничество с каждым годом расширяется. И нынешний визит в Калмыкию, уверен высокий гость, будет иметь продолжение.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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