Подготовка к отопительному сезону под пристальным контролем

Подготовка к отопительному сезону и строительство дорог - под пристальным контролем. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации столицы Дмитрий Трапезников после еженедельной утренней планерки, провел еще одно совещание, на котором совместно с руководителями ответственных служб принят ряд решений.



Одно из них - провести встречу с представителем Управляющей компании «Союз» по подготовке к 15 октября 11 многоквартирных домов.



И еще 6 проблемных домов в поселке Северный. Но подготовкой к отопительному сезону займутся ресурсоснабжающие организации – это «Водоканал» и «Энергосервис». Под контролем и дороги. Подготовка к отопительному сезону и строительство дорог - под пристальным контролем. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации столицы Дмитрий Трапезников после еженедельной утренней планерки, провел еще одно совещание, на котором совместно с руководителями ответственных служб принят ряд решений.Одно из них - провести встречу с представителем Управляющей компании «Союз» по подготовке к 15 октября 11 многоквартирных домов.И еще 6 проблемных домов в поселке Северный. Но подготовкой к отопительному сезону займутся ресурсоснабжающие организации – это «Водоканал» и «Энергосервис». Под контролем и дороги.



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