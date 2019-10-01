В музее будет экспонироваться танка «Зеленая Тара»

Уже завтра верующие Калмыкии смогут прикоснуться к величайшей буддийской святыне – танке «Зеленая Тара». В третий раз она прибывает в республику. Это стало возможным благодаря договоренности Бату Хасикова и губернатора ставропольского края Владимира Владимирова.



Находиться Тара будет в национальном музее имени Пальмова. Танка является не только уникальным культурным экспонатом, но, прежде всего, реликвией. Она была создана к 300-летнему юбилею Дома Романовых, в 1913 году. Полотно вышито девочками 10-14 лет.



До 30 годов оно находилось в Большедербетовском хуруле. После его разрушения все культовые вещи были переданы в местный сельский клуб. А после войны, в 46 году танка появилась на ставропольском рынке, где на нее обратила внимание историк и археолог Татьяна Минаева.



Она обменяла её на хлебные карточки. Как оказалось, танку хотели приобрести в складчину и потом разрезать на части. Хранится уникальный экспонат в Ставропольском Государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике. В Элисте танка пробудет год. Уже завтра верующие Калмыкии смогут прикоснуться к величайшей буддийской святыне – танке «Зеленая Тара». В третий раз она прибывает в республику. Это стало возможным благодаря договоренности Бату Хасикова и губернатора ставропольского края Владимира Владимирова.Находиться Тара будет в национальном музее имени Пальмова. Танка является не только уникальным культурным экспонатом, но, прежде всего, реликвией. Она была создана к 300-летнему юбилею Дома Романовых, в 1913 году. Полотно вышито девочками 10-14 лет.До 30 годов оно находилось в Большедербетовском хуруле. После его разрушения все культовые вещи были переданы в местный сельский клуб. А после войны, в 46 году танка появилась на ставропольском рынке, где на нее обратила внимание историк и археолог Татьяна Минаева.Она обменяла её на хлебные карточки. Как оказалось, танку хотели приобрести в складчину и потом разрезать на части. Хранится уникальный экспонат в Ставропольском Государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике. В Элисте танка пробудет год.



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