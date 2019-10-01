Судмедэксперты отмечают юбилей

Сегодня, 60 лет отмечает «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Его сотрудники выполняют сложнейшую функцию и играют важную роль в работе правоохранительных органов. Вне зависимости от времени суток и погодных условий, судмедэксперты наравне со следователями готовы выехать на место происшествия и помочь восстановить картину событий.



После длительного и трудоемкого исследования, эксперты судебно-химического отделения установили причину смерти ребёнка - ядовитый и чрезвычайно опасный газ фосфин, выделяющийся при обработке зерновых культур. Обнаружить вещества, вызывающие отравление – одна из главных задач специалистов ведомства.



В медико-криминалистическом отделении, работники бюро проводят экспертизы идентификационного характера. Эти исследования помогают следствию в поисках пропавших без вести. Работа тяжелая, особенно с точки зрения психологии, говорит директор бюро Виктория Богаева.



Сотрудники бюро – главные помощники для следственного комитета. Для молодых работников ведомства, эксперты также являются наставниками.



Судебно-медицинская экспертиза – то редкое направление отрасли, которое изучают смерть, а не жизнь. Работники бюро незаменимые помощники в раскрытии разного рода преступлений. Сегодня, 60 лет отмечает «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Его сотрудники выполняют сложнейшую функцию и играют важную роль в работе правоохранительных органов. Вне зависимости от времени суток и погодных условий, судмедэксперты наравне со следователями готовы выехать на место происшествия и помочь восстановить картину событий.После длительного и трудоемкого исследования, эксперты судебно-химического отделения установили причину смерти ребёнка - ядовитый и чрезвычайно опасный газ фосфин, выделяющийся при обработке зерновых культур. Обнаружить вещества, вызывающие отравление – одна из главных задач специалистов ведомства.В медико-криминалистическом отделении, работники бюро проводят экспертизы идентификационного характера. Эти исследования помогают следствию в поисках пропавших без вести. Работа тяжелая, особенно с точки зрения психологии, говорит директор бюро Виктория Богаева.Сотрудники бюро – главные помощники для следственного комитета. Для молодых работников ведомства, эксперты также являются наставниками.Судебно-медицинская экспертиза – то редкое направление отрасли, которое изучают смерть, а не жизнь. Работники бюро незаменимые помощники в раскрытии разного рода преступлений.



Смотреть полный выпуск новостей



