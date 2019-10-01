ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:49

В Элисте состоялась военизированная эстафета


Военизированная эстафета состоялась среди юнармейских отрядов республики. Она была посвящена 140-летию со дня рождения Оки Ивановича Городовикова. Организатор - Калмыцкое отделение военно-патриотического движения.

12 команд от 13 до 16 лет преодолевали полосу препятствий, максимально приближенной к военным условиям. Дистанция в 3 километра включала бег, стрельбу из пневматического оружия, оказание первой медицинской помощи, перемещение по минированной местности.



Другие новости по теме:

  • В Элисте состоялся фестиваль юнармейских отрядов
  • В Элисте проходит комбинированная полицейская эстафета
  • К 135-летию Оки Ивановича Городовикова
  • В Элисте стартовала Спартакиада среди команд муниципальных образований республики
  • Победителями юнармейской игры «Зарница» стали городовиковцы
  • В Элисте стартовала военно-спортивная игра «Победа»
  • В Калмыкии отметят 135-летие со дня рождения Оки Городовикова
  • В Элисте состоялась научно-практическая конференция о Городовикове
  • Ужесточена ответственность за стрельбу из оружия в неположенных местах
  • В Элисте состоялась научная конференция

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34