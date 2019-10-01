В Элисте состоялась военизированная эстафета

Военизированная эстафета состоялась среди юнармейских отрядов республики. Она была посвящена 140-летию со дня рождения Оки Ивановича Городовикова. Организатор - Калмыцкое отделение военно-патриотического движения.



12 команд от 13 до 16 лет преодолевали полосу препятствий, максимально приближенной к военным условиям. Дистанция в 3 километра включала бег, стрельбу из пневматического оружия, оказание первой медицинской помощи, перемещение по минированной местности. Военизированная эстафета состоялась среди юнармейских отрядов республики. Она была посвящена 140-летию со дня рождения Оки Ивановича Городовикова. Организатор - Калмыцкое отделение военно-патриотического движения.12 команд от 13 до 16 лет преодолевали полосу препятствий, максимально приближенной к военным условиям. Дистанция в 3 километра включала бег, стрельбу из пневматического оружия, оказание первой медицинской помощи, перемещение по минированной местности.



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