В музее прошла выставка посвященная О. И. Городовикову

В национальном музее Пальмова прошла выставка посвящённая 140-летию Оки Ивановича Городовикова. Герой советского союза, первый генерал-полковник СССР, трехкратный кавалер ордена Ленина и шестикратный кавалер ордена Красного Знамени это лишь часть его боевых наград.



Его заслуги в деле восстановления автономии республики неоценимы. Об Оке Ивановиче сегодня, к сожалению, знает только старшее поколение.



Эту проблему попытались решить работники музея: биография, истории, места прохождения службы и боевой славы, выставка изобилует фактами о жизни героя. Чтобы подробнее рассказать о своем дедушке, приехал Басанг Городовиков. В национальном музее Пальмова прошла выставка посвящённая 140-летию Оки Ивановича Городовикова. Герой советского союза, первый генерал-полковник СССР, трехкратный кавалер ордена Ленина и шестикратный кавалер ордена Красного Знамени это лишь часть его боевых наград.Его заслуги в деле восстановления автономии республики неоценимы. Об Оке Ивановиче сегодня, к сожалению, знает только старшее поколение.Эту проблему попытались решить работники музея: биография, истории, места прохождения службы и боевой славы, выставка изобилует фактами о жизни героя. Чтобы подробнее рассказать о своем дедушке, приехал Басанг Городовиков.



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