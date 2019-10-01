Калмыцкие лицеисты стали победителями фестиваля-конференции «Мы в любви признаёмся Поволжью» в Ульяновске. Посвященный 75-летию великой победы форум собрал около трёх сотен участников, в числе которых Оэлун Джиргалова с исследовательской работой «Судьба моей прабабушки в истории народа» и Эльзята Менкенова, занявшая 2 место с проектом «Сравнение английских, калмыцких и русских музыкальных инструментов».



Отдельного упоминания заслуживает трио домбристок. Своим выступлением они вызвали у зрителей восторг и громкие аплодисменты. Калмыцкие лицеисты стали победителями фестиваля-конференции «Мы в любви признаёмся Поволжью» в Ульяновске. Посвященный 75-летию великой победы форум собрал около трёх сотен участников, в числе которых Оэлун Джиргалова с исследовательской работой «Судьба моей прабабушки в истории народа» и Эльзята Менкенова, занявшая 2 место с проектом «Сравнение английских, калмыцких и русских музыкальных инструментов».Отдельного упоминания заслуживает трио домбристок. Своим выступлением они вызвали у зрителей восторг и громкие аплодисменты.



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