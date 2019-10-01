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Сегодня, 12:28

Бату Хасиков провёл встречу с организаторами митингов


Бату Хасиков провёл встречу с организаторами несанкционированных митингов в Элисте, которые выразили протест в связи с назначением и.о. Главы Администрации Элисты Дмитрия Трапезникова.

Глава региона предложил собравшимся встретиться с самим Трапезниковым лично. И из первых уст услышать информацию о его профессиональных достижениях и узнать программу развития Элисты. Об этом руководитель Калмыкии написал на своей странице в Инстаграм.

Он обратил внимание на то, что конкурс на должность Главы Администрации города – открытый. И рекомендовал собравшимся выдвинуть своих кандидатов с проектом решения проблем степной столицы.

Хасиков озвучил компромисс – услышать и согласиться с тем, что Трапезникову нужно дать время. Не верить фейковым новостям, а судить по результатам. И отметил, что всех нас объединяет одна цель – благополучие Калмыкии.



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