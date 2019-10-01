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Сегодня, 12:25

В Приютненском районе продолжается сев озимых культур


У аграриев Приютненского района – важный период. В хозяйствах продолжается сев озимых культур. Посевная площадь под будущий урожай занимает более 22 тысяч гектаров. Но пока выполнить все основные работы в сжатые сроки земледельцам не позволяют погодные условия.

Заправка семенами пшеницы элитного сорта, и трактор снова выходит в поле. Земледельцам хозяйства "Агроресурс" необходимо следить за соблюдением всех технологий, прежде чем зерна окажутся в почве. Чтобы обработать один гектар требуется порядка 190 килограммов.

Задача - посеять озимую пшеницу на площади около 3 тысяч гектаров. Пока она выполнена наполовину. Главной угрозой для аграриев остаются погодные условия. Дождливый сентябрь сделал почву слишком влажной и рыхлой.

Бригадир Николай Бутенко говорит, медлить со сроками нельзя, иначе ростки не успеют взойти до похолодания. Более восьми единиц спецтехники работают и днем и ночью.

В прошлом году приобрели новый комбайн и посевной комплекс за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. Современная сельхозтехника обошлась почти в 20 миллионов рублей.

Октябрь для хлеборобов стал непростым месяцем. С одной стороны нужно добиться всхода озимой пшеницы, с другой - реализовать намолоченную яровую. Ведь от этого зависит не только развитие хозяйства, но и близлежащего поселка Воробьевка.

Почти все рабочие - жители этого населенного пункта. «Зарплата хорошая, выдают своевременно», говорит тракторист с 30-летним стажем Виктор Бондаренко. В период осенних полевых работ он обрабатывает почву под сев яровых культур урожая следующего года.

Также в эти дни в хозяйстве идет заготовка кормов. Всего в закромах около полутора тысяч тонн. Этого сена, собранного с орошаемых участков, будет достаточно для имеющегося поголовья.

А тем временем, аграрии республики полностью подготовить почву под сев планируют уже до конца месяца. В эти дни завершили посев только в Сарпинском, Малодербетовском и Кетченеровском районах. Задача заложить под озимые зерновые и зернобобовые культуры более двухсот тысяч гектаров.



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