В Элисте состоялся экологический кросс

Экологический забег состоялся накануне вблизи Одинокого тополя. Около сотни человек сначала провели субботник – убрали мусор и сухие ветки недалеко от двадцатого километра автодороги Р-216 «Астрахань –Элиста – Ставрополь». А уже затем дружно стартовали в сторону одинокого дерева. Кросс они посвятили победе тополя во Всероссийском конкурсе «Дерево года».



На двадцатом километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» участники экологического спортивного субботника собрались не случайно. Именно отсюда начинается путь к знаменитому одинокому дереву. И тут же нескончаемые мусорные тропы.



Расчистить эту территорию взялись молодые активисты – сотрудники республиканского центра молодежи, спортсмены, студенты и все кому не безразлично экологическое состояние республики.



Среди тех, кто собственноручно убирал мусор и глава региона Бату Хасиков вместе с супругой. Каких-то сорок минут и уже мусоровозы готовы вывозить отходы. А молодежь после такой полезной разминки отправляется на старт, чтобы преодолеть без малого шесть километров до одинокого тополя.



Маршрут лежит по накатанной автомобилями тропе, однако неровности рельефа – кочки, небольшие спуски и подъемы не дают спортсменам расслабляться. А вот и первый бегун на финише. Им стал Олег Малунов. Боксеру с пятилетним стажем не составило труда преодолеть это расстояние.



Экологический кросс активисты посвятили победе Одинокого тополя в национальном конкурсе «Российское дерево года». Теперь тополь представит страну на международном уровне.



Глава региона также отметил необходимость создать возле намоленного места инфраструктуру. В частности установить контейнерные площадки, чтобы люди приезжая сюда не оставляли за собой мусор.



Бату Хасиков дал поручения профильным министерствам проработать план действий по наилучшему содержанию священного дерева.



Теплая погода и свежий степной воздух помогли участникам забега активно отдохнуть, привести в порядок степь и поддержать свою физическую форму. Экологический забег состоялся накануне вблизи Одинокого тополя. Около сотни человек сначала провели субботник – убрали мусор и сухие ветки недалеко от двадцатого километра автодороги Р-216 «Астрахань –Элиста – Ставрополь». А уже затем дружно стартовали в сторону одинокого дерева. Кросс они посвятили победе тополя во Всероссийском конкурсе «Дерево года».На двадцатом километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» участники экологического спортивного субботника собрались не случайно. Именно отсюда начинается путь к знаменитому одинокому дереву. И тут же нескончаемые мусорные тропы.Расчистить эту территорию взялись молодые активисты – сотрудники республиканского центра молодежи, спортсмены, студенты и все кому не безразлично экологическое состояние республики.Среди тех, кто собственноручно убирал мусор и глава региона Бату Хасиков вместе с супругой. Каких-то сорок минут и уже мусоровозы готовы вывозить отходы. А молодежь после такой полезной разминки отправляется на старт, чтобы преодолеть без малого шесть километров до одинокого тополя.Маршрут лежит по накатанной автомобилями тропе, однако неровности рельефа – кочки, небольшие спуски и подъемы не дают спортсменам расслабляться. А вот и первый бегун на финише. Им стал Олег Малунов. Боксеру с пятилетним стажем не составило труда преодолеть это расстояние.Экологический кросс активисты посвятили победе Одинокого тополя в национальном конкурсе «Российское дерево года». Теперь тополь представит страну на международном уровне.Глава региона также отметил необходимость создать возле намоленного места инфраструктуру. В частности установить контейнерные площадки, чтобы люди приезжая сюда не оставляли за собой мусор.Бату Хасиков дал поручения профильным министерствам проработать план действий по наилучшему содержанию священного дерева.Теплая погода и свежий степной воздух помогли участникам забега активно отдохнуть, привести в порядок степь и поддержать свою физическую форму.



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