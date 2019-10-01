Вблизи Одинокого тополя состоялся экологический забег

Экологический забег состоялся сегодня вблизи Одинокого тополя. Около 100 молодых людей приняли в нем участие. Они убрали от мусора и сухих веток территорию, вблизи 20-го километра автодороги р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь.



А после этого дружно стартовали к одинокому дереву. Кросс они посвятили победе Тополя во Всероссийском конкурсе дерево года. Вместе с молодёжью в акции участие принял глава республики Бату Хасиков. Экологический забег состоялся сегодня вблизи Одинокого тополя. Около 100 молодых людей приняли в нем участие. Они убрали от мусора и сухих веток территорию, вблизи 20-го километра автодороги р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь.А после этого дружно стартовали к одинокому дереву. Кросс они посвятили победе Тополя во Всероссийском конкурсе дерево года. Вместе с молодёжью в акции участие принял глава республики Бату Хасиков.



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