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Вчера, 18:06

В Элисте состоялось награждение педагогов в честь Дня учителя


Сегодня состоялось награждение педагогов в честь Дня учителя. Празднование началось торжественным приёмом в здании детского дома творчества, куда были приглашены отличившиеся педагоги города.

Всю важность профессии отметила депутат Марина Мукабенова, наградив учителей благодарственными письмами. Также рассказала о работе по поддержке молодых специалистов и сельских учителей.

В адрес учителей прозвучали самые теплые слова от председателя городского собрания Николая Орзаева и первого заместителя Главы Администрации города Хонгра Марилова.

Депутаты наградили педагогов в разных номинациях в рамках программы «Образование». Мероприятие завершился праздничным концертом.



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