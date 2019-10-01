В Национальный музей доставили танку «Зеленая Тара»

В Национальный музей имени Пальмова сегодня вновь доставили калмыцкую святыню – танку «Зеленая Тара». Она прибыла из Ставропольского Государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника.



Танка была создана к 300-летнему юбилею Дома Романовых, в 1913 году. Полотно вышили девочки подростки. До 30 годов оно находилось в Большедербетовском хуруле. После его разрушения все культовые вещи были переданы в местный сельский клуб.



А после войны, в 46 году танка появилась на ставропольском рынке, где на нее обратила внимание историк и археолог Татьяна Минаева. Она обменяла её на хлебные карточки.



Как оказалось, танку хотели приобрести в складчину и потом разрезать на части. Уникальный экспонат является не только произведением искусства, но и буддийской реликвией.



Это уже третий раз, когда танку привозят в Элисту. Тут она пробудет целый год. В Национальный музей имени Пальмова сегодня вновь доставили калмыцкую святыню – танку «Зеленая Тара». Она прибыла из Ставропольского Государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника.Танка была создана к 300-летнему юбилею Дома Романовых, в 1913 году. Полотно вышили девочки подростки. До 30 годов оно находилось в Большедербетовском хуруле. После его разрушения все культовые вещи были переданы в местный сельский клуб.А после войны, в 46 году танка появилась на ставропольском рынке, где на нее обратила внимание историк и археолог Татьяна Минаева. Она обменяла её на хлебные карточки.Как оказалось, танку хотели приобрести в складчину и потом разрезать на части. Уникальный экспонат является не только произведением искусства, но и буддийской реликвией.Это уже третий раз, когда танку привозят в Элисту. Тут она пробудет целый год.



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