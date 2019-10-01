Сегодня в Центральном хуруле состоялось посвящение Будды Сострадания. Сам ритуал пройдет с 7 по 20 октября. Он направлен на продление жизни и проводится для взращивания в каждом из нас бодхичитты – сострадания и любви к ближнему.



Это уникальный ритуал по начитыванию ста миллионов мантр Авалокитешвары. Его возглавляли три буддийских учителя - Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче. Сегодня в Центральном хуруле состоялось посвящение Будды Сострадания. Сам ритуал пройдет с 7 по 20 октября. Он направлен на продление жизни и проводится для взращивания в каждом из нас бодхичитты – сострадания и любви к ближнему.Это уникальный ритуал по начитыванию ста миллионов мантр Авалокитешвары. Его возглавляли три буддийских учителя - Тэло Тулку, Сопа и Еше Лодой Ринпоче.



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