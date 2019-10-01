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Вчера, 15:52

В Москве состоялся Всероссийский форум добровольцев


Представитель Калмыкии принял участие во Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев. Он состоялся в Москве и собрал на одной площадке более пятисот человек. Это активные жители 85 регионов страны старше 55 лет. Те, кто имеет свою жизненную историю, опыт и знания и готов ими делиться с теми, кому нужна помощь.

Для них были организованы экскурсии по столице и образовательные мероприятия. Калмыцкую делегацию возглавила единственный представитель степного региона Ая Нармаева.

Она отметила, что в рамках форума участники узнали об основных направлениях волонтерской деятельности, реализуемых на территории страны. Главная цель мероприятия – привлечение к такой деятельности.

Активное участие в программе форума приняли и калмыцкие артисты народного ансамбля «Зултурган». Они продемонстрировали свои творческие способности для ветеранов вооруженных сил и войн.



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