СНИЛС станет электронным

Электронные уведомления вместо привычной «зеленой карточки» СНИЛС. Теперь жители Калмыкии будут получать их по регистрации в системе индивидуального лицевого учета. Она содержит все те сведения, которые ранее были отражены в СНИЛС. Документ будет доступен в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.



По месту требования его можно предоставлять, как в электронном, так и в бумажном виде. Ранее выданные страховые свидетельства также продолжают действовать. Всего в Калмыкии на учете состоит почти триста пятьдесят тысяч застрахованных лиц. Электронные уведомления вместо привычной «зеленой карточки» СНИЛС. Теперь жители Калмыкии будут получать их по регистрации в системе индивидуального лицевого учета. Она содержит все те сведения, которые ранее были отражены в СНИЛС. Документ будет доступен в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.По месту требования его можно предоставлять, как в электронном, так и в бумажном виде. Ранее выданные страховые свидетельства также продолжают действовать. Всего в Калмыкии на учете состоит почти триста пятьдесят тысяч застрахованных лиц.



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