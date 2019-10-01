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Вчера, 15:45

СНИЛС станет электронным


Электронные уведомления вместо привычной «зеленой карточки» СНИЛС. Теперь жители Калмыкии будут получать их по регистрации в системе индивидуального лицевого учета. Она содержит все те сведения, которые ранее были отражены в СНИЛС. Документ будет доступен в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

По месту требования его можно предоставлять, как в электронном, так и в бумажном виде. Ранее выданные страховые свидетельства также продолжают действовать. Всего в Калмыкии на учете состоит почти триста пятьдесят тысяч застрахованных лиц.



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