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Вчера, 15:39

В Калмыкии отмечают День гражданской обороны


Сегодня в России отмечают День гражданской обороны. Она была создана 87 лет назад. С того времени служба прошла испытания войной, техногенными авариями и катастрофами. Сейчас она стала серьезной опорой государства в вопросах обеспечения безопасности.

Силы гражданской обороны готовы к реагированию не только на угрозы военного времени, но и к опасностям в повседневной жизни. Современное поколение сотрудников МЧС продолжает стоять на защите населения от угроз различного характера.

Местная противопожарная оборона официально образована 4 октября 1932 года. А в июле 61 после реорганизации в Калмыцкой АССР появился штаб гражданской обороны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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