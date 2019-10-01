В Калмыкии отмечают День гражданской обороны

Сегодня в России отмечают День гражданской обороны. Она была создана 87 лет назад. С того времени служба прошла испытания войной, техногенными авариями и катастрофами. Сейчас она стала серьезной опорой государства в вопросах обеспечения безопасности.



Силы гражданской обороны готовы к реагированию не только на угрозы военного времени, но и к опасностям в повседневной жизни. Современное поколение сотрудников МЧС продолжает стоять на защите населения от угроз различного характера.



Местная противопожарная оборона официально образована 4 октября 1932 года. А в июле 61 после реорганизации в Калмыцкой АССР появился штаб гражданской обороны. Сегодня в России отмечают День гражданской обороны. Она была создана 87 лет назад. С того времени служба прошла испытания войной, техногенными авариями и катастрофами. Сейчас она стала серьезной опорой государства в вопросах обеспечения безопасности.Силы гражданской обороны готовы к реагированию не только на угрозы военного времени, но и к опасностям в повседневной жизни. Современное поколение сотрудников МЧС продолжает стоять на защите населения от угроз различного характера.Местная противопожарная оборона официально образована 4 октября 1932 года. А в июле 61 после реорганизации в Калмыцкой АССР появился штаб гражданской обороны.



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