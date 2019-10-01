Росреестр опубликовал результаты оценки недвижимости

Росреестр опубликовал на своем сайте информацию о результатах кадастровой оценки недвижимости. Ознакомиться с данными и высказать свои замечания могут все граждане республики. Подать заявку на изменение оценки необходимо в течение 50 суток.



В документе следует указать данные собственника, кадастровый номер объекта и страницу промежуточного отчета. Также к этому приложить документы, подтверждающие наличие ошибок в отчете.



Кадастровая стоимость может изменяться в зависимости от технических параметров недвижимости, ее местоположения и наличия коммуникаций. На ее размер влияет изменение каких-либо характеристик. Чем выше кадастровая стоимость, тем больше налог на недвижимость.



Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки до начисления налогов. Росреестр опубликовал на своем сайте информацию о результатах кадастровой оценки недвижимости. Ознакомиться с данными и высказать свои замечания могут все граждане республики. Подать заявку на изменение оценки необходимо в течение 50 суток.В документе следует указать данные собственника, кадастровый номер объекта и страницу промежуточного отчета. Также к этому приложить документы, подтверждающие наличие ошибок в отчете.Кадастровая стоимость может изменяться в зависимости от технических параметров недвижимости, ее местоположения и наличия коммуникаций. На ее размер влияет изменение каких-либо характеристик. Чем выше кадастровая стоимость, тем больше налог на недвижимость.Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки до начисления налогов.



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