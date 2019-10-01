ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:34

Росреестр опубликовал результаты оценки недвижимости


Росреестр опубликовал на своем сайте информацию о результатах кадастровой оценки недвижимости. Ознакомиться с данными и высказать свои замечания могут все граждане республики. Подать заявку на изменение оценки необходимо в течение 50 суток.

В документе следует указать данные собственника, кадастровый номер объекта и страницу промежуточного отчета. Также к этому приложить документы, подтверждающие наличие ошибок в отчете.

Кадастровая стоимость может изменяться в зависимости от технических параметров недвижимости, ее местоположения и наличия коммуникаций. На ее размер влияет изменение каких-либо характеристик. Чем выше кадастровая стоимость, тем больше налог на недвижимость.

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки до начисления налогов.



Другие новости по теме:

  • Упрощён порядок покупки и продажи недвижимости
  • Как определяется кадастровая стоимость?
  • Как оспорить кадастровую стоимость?
  • Что сейчас происходит на рынке недвижимости?
  • Налог на недвижимость по новым правилам
  • Итоги работы за год подвели специалисты кадастровой палаты республики
  • Налог на имущество вырос почти в два раза
  • С 2016 года Калмыкия будет переходить на новую систему налогообложения
  • Налог на недвижимость будет рассчитываться по кадастровой стоимости
  • Налог на недвижимость будет начисляться по новым правилам

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34