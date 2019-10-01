Банковскую карту можно обналичить в кассах магазинов

Банковскую карту теперь можно обналичить в кассах магазинов. Это возможно в тех населенных пунктах, где нет банкоматов. Пока такая услуга доступна только жителям 10 поселков республики – это Чкаловский, Ергенинский, Первомайский, Воробьевка, Годжур, Шин Мер, Ики-Бухус, Джангар, Адык, Утта и Прикумский.



Проект призван увеличить доступность финансовых услуг для сельского населения. Он стартовал в июле. С недавнего времени в этот магазин жители поселка приходят не только за продуктами. Здесь же можно снять деньги с банковской карты.



«Сначала новшество люди восприняли с недоверием, боялись дополнительных комиссий», - говорит жительница поселка Воробьевка Приютненского района Елена Попова. Раньше, чтобы обналичить средства, нужно было ездить в райцентр.



Сейчас услугой по получению наличных в кассе магазина пользуются все, без исключения.



Торговые точки, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель - наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», здесь же указаны инструкции для населения. Комиссия не взимается, а сумма покупки при этом может быть любой.



Все что нужно - это перед покупкой предупредить кассира о том, что вам необходимо еще и снять наличные. И только после того, как продавец отметит в терминале цену покупки и необходимую вам сумму денег, вы расплачиваетесь картой.



С нее снимут ровно стоимость товара и деньги необходимые вам. А уже из кассы магазина, вы получите долгожданные наличные.



Главное условие – купить любой товар в магазине по карте. Именно в этом и есть выгода - увеличивается собственный товарооборот. Клиентов становится больше, к тому же банк предоставляет ежеквартальные бонусы», признается предприниматель Галина Пасмурова.



Приобретать дополнительное оборудование предпринимателям не требуется. Достаточно только установить терминал - эквайринг, сегодня он есть в любой торговой точке.



В Воробьевке проблему финансовой доступности из-за отсутствия банкомата решали на уровне руководства небольшого населенного пункта и банковского учреждения.



Единственный минус - лимит обналичивания меньше, чем в банкомате. В дальнейшем услугу дополнят оплатой коммунальных услуг и внесением средств на карту. Это позволит увеличить наличность в кассах магазинов.



Участником проекта могут стать предприниматели с упрощенной системой налогообложения, владеющие онлайн-кассой и терминалом безналичной оплаты по договору с банком. Банковскую карту теперь можно обналичить в кассах магазинов. Это возможно в тех населенных пунктах, где нет банкоматов. Пока такая услуга доступна только жителям 10 поселков республики – это Чкаловский, Ергенинский, Первомайский, Воробьевка, Годжур, Шин Мер, Ики-Бухус, Джангар, Адык, Утта и Прикумский.Проект призван увеличить доступность финансовых услуг для сельского населения. Он стартовал в июле. С недавнего времени в этот магазин жители поселка приходят не только за продуктами. Здесь же можно снять деньги с банковской карты.«Сначала новшество люди восприняли с недоверием, боялись дополнительных комиссий», - говорит жительница поселка Воробьевка Приютненского района Елена Попова. Раньше, чтобы обналичить средства, нужно было ездить в райцентр.Сейчас услугой по получению наличных в кассе магазина пользуются все, без исключения.Торговые точки, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель - наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», здесь же указаны инструкции для населения. Комиссия не взимается, а сумма покупки при этом может быть любой.Все что нужно - это перед покупкой предупредить кассира о том, что вам необходимо еще и снять наличные. И только после того, как продавец отметит в терминале цену покупки и необходимую вам сумму денег, вы расплачиваетесь картой.С нее снимут ровно стоимость товара и деньги необходимые вам. А уже из кассы магазина, вы получите долгожданные наличные.Главное условие – купить любой товар в магазине по карте. Именно в этом и есть выгода - увеличивается собственный товарооборот. Клиентов становится больше, к тому же банк предоставляет ежеквартальные бонусы», признается предприниматель Галина Пасмурова.Приобретать дополнительное оборудование предпринимателям не требуется. Достаточно только установить терминал - эквайринг, сегодня он есть в любой торговой точке.В Воробьевке проблему финансовой доступности из-за отсутствия банкомата решали на уровне руководства небольшого населенного пункта и банковского учреждения.Единственный минус - лимит обналичивания меньше, чем в банкомате. В дальнейшем услугу дополнят оплатой коммунальных услуг и внесением средств на карту. Это позволит увеличить наличность в кассах магазинов.Участником проекта могут стать предприниматели с упрощенной системой налогообложения, владеющие онлайн-кассой и терминалом безналичной оплаты по договору с банком.



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