Банковскую карту можно обналичить в кассах магазинов
Банковскую карту теперь можно обналичить в кассах магазинов. Это возможно в тех населенных пунктах, где нет банкоматов. Пока такая услуга доступна только жителям 10 поселков республики – это Чкаловский, Ергенинский, Первомайский, Воробьевка, Годжур, Шин Мер, Ики-Бухус, Джангар, Адык, Утта и Прикумский.
Проект призван увеличить доступность финансовых услуг для сельского населения. Он стартовал в июле. С недавнего времени в этот магазин жители поселка приходят не только за продуктами. Здесь же можно снять деньги с банковской карты.
«Сначала новшество люди восприняли с недоверием, боялись дополнительных комиссий», - говорит жительница поселка Воробьевка Приютненского района Елена Попова. Раньше, чтобы обналичить средства, нужно было ездить в райцентр.
Сейчас услугой по получению наличных в кассе магазина пользуются все, без исключения.
Торговые точки, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель - наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», здесь же указаны инструкции для населения. Комиссия не взимается, а сумма покупки при этом может быть любой.
Все что нужно - это перед покупкой предупредить кассира о том, что вам необходимо еще и снять наличные. И только после того, как продавец отметит в терминале цену покупки и необходимую вам сумму денег, вы расплачиваетесь картой.
С нее снимут ровно стоимость товара и деньги необходимые вам. А уже из кассы магазина, вы получите долгожданные наличные.
Главное условие – купить любой товар в магазине по карте. Именно в этом и есть выгода - увеличивается собственный товарооборот. Клиентов становится больше, к тому же банк предоставляет ежеквартальные бонусы», признается предприниматель Галина Пасмурова.
Приобретать дополнительное оборудование предпринимателям не требуется. Достаточно только установить терминал - эквайринг, сегодня он есть в любой торговой точке.
В Воробьевке проблему финансовой доступности из-за отсутствия банкомата решали на уровне руководства небольшого населенного пункта и банковского учреждения.
Единственный минус - лимит обналичивания меньше, чем в банкомате. В дальнейшем услугу дополнят оплатой коммунальных услуг и внесением средств на карту. Это позволит увеличить наличность в кассах магазинов.
Участником проекта могут стать предприниматели с упрощенной системой налогообложения, владеющие онлайн-кассой и терминалом безналичной оплаты по договору с банком.
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