Продолжается ремонт дорог Элисты

Ремонтные работы на элистинских дорогах ведутся в несколько смен. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы столичной администрации Дмитрий Трапезников. Делается это для того, чтобы уложить асфальт в срок, предусмотренный реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Однако по многим объектам на сегодняшний день наблюдается отставание от графика. Всего до конца текущего года в рамках нацпроекта планируется обновить 17 участков протяженностью 18 километров. Ремонтные работы на элистинских дорогах ведутся в несколько смен. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы столичной администрации Дмитрий Трапезников. Делается это для того, чтобы уложить асфальт в срок, предусмотренный реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Однако по многим объектам на сегодняшний день наблюдается отставание от графика. Всего до конца текущего года в рамках нацпроекта планируется обновить 17 участков протяженностью 18 километров.



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