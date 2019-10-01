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Вчера, 15:21

Продолжается ремонт дорог Элисты


Ремонтные работы на элистинских дорогах ведутся в несколько смен. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы столичной администрации Дмитрий Трапезников. Делается это для того, чтобы уложить асфальт в срок, предусмотренный реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Однако по многим объектам на сегодняшний день наблюдается отставание от графика. Всего до конца текущего года в рамках нацпроекта планируется обновить 17 участков протяженностью 18 километров.



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