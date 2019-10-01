14 октября стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии». Все те, кто прошел первый тур, получат на электронный адрес письмо с ссылкой на личный кабинет для доступа к тестированию. На сегодняшний день заявки на участие подали свыше 300 человек.



Старт проекта объявил руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых жителей региона. Это шанс заявить о себе и, вместе с тем, оценить свои конкурентные преимущества.



Это социальный лифт, механизм, который открывает путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях. Всего предусмотрено 4 этапа. Основные требования к участникам, напомню, это наличие высшего образования и возраст от 20 до 50 лет. 14 октября стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии». Все те, кто прошел первый тур, получат на электронный адрес письмо с ссылкой на личный кабинет для доступа к тестированию. На сегодняшний день заявки на участие подали свыше 300 человек.Старт проекта объявил руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых жителей региона. Это шанс заявить о себе и, вместе с тем, оценить свои конкурентные преимущества.Это социальный лифт, механизм, который открывает путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях. Всего предусмотрено 4 этапа. Основные требования к участникам, напомню, это наличие высшего образования и возраст от 20 до 50 лет.



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