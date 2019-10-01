ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 18:22

Стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии»


14 октября стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии». Все те, кто прошел первый тур, получат на электронный адрес письмо с ссылкой на личный кабинет для доступа к тестированию. На сегодняшний день заявки на участие подали свыше 300 человек.

Старт проекта объявил руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Он направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых жителей региона. Это шанс заявить о себе и, вместе с тем, оценить свои конкурентные преимущества.

Это социальный лифт, механизм, который открывает путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях. Всего предусмотрено 4 этапа. Основные требования к участникам, напомню, это наличие высшего образования и возраст от 20 до 50 лет.



Другие новости по теме:

  • Более 300 человек изъявили желание участвовать в проекте «Кадровый резерв Калмыкии»
  • В Калмыкии стартует проект «Кадровый резерв»
  • В республике заработает программа «Кадровый резерв Калмыкии»
  • Стартует второй этап телевизионного конкурса "Теегин Айс"
  • В Малых Дербетах стартует третий зональный этап конкурса «Теегин Айс»
  • В Калмыкии стартует республиканский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна - 2015»
  • В студии ГТРК «Калмыкия» стартует телепроект «Келмрчнрин марган»
  • В Ростове-на-Дону стартует региональный полуфинал конкурса управленцев
  • Управленцы из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса
  • Стартовал второй зональный этап конкурса "Теегин Айс"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34