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Сегодня, 18:11

Профильные комитеты Калмыкии обсудили вопросы


Сегодня в преддверии десятой сессии Народного хурала Калмыкии, профильные комитеты обсудили вопросы, внесенные в повестку дня. Всего их 27. Из них 8 законопроектов.

Один из них разработан по поручению главы республики Бату Хасикова по итогам его встречи с родителями детей, умерших по причине заражения ВИЧ-инфекцией в 1988- 89 годах. Согласно документу, будет оказана дополнительная мера поддержки одному из родителей в виде единовременной денежной выплаты.



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