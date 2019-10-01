Планируется реконструкция системы водоснабжения Элисты

План по реконструкции системы водоснабжения Элисты будет представлен в ближайшее время в фонд содействия реформирования ЖКХ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава региона Бату Хасиков. Он будет разработан с учетом работ по водоподготовке и водоотведению – с разбивкой по этапам и указанием конкретных работ.



Следующим этапом станет модернизация республиканских разводящих сетей. Для проведения экспертизы объектов водоснабжения в регион прибудут специалисты фонда. После утверждения плана будет решаться вопрос об объемах, источниках и механизмах финансирования. План по реконструкции системы водоснабжения Элисты будет представлен в ближайшее время в фонд содействия реформирования ЖКХ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава региона Бату Хасиков. Он будет разработан с учетом работ по водоподготовке и водоотведению – с разбивкой по этапам и указанием конкретных работ.Следующим этапом станет модернизация республиканских разводящих сетей. Для проведения экспертизы объектов водоснабжения в регион прибудут специалисты фонда. После утверждения плана будет решаться вопрос об объемах, источниках и механизмах финансирования.



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