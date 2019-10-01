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Сегодня, 16:07

В Калмыкии состоялся турнир по тактической стрельбе


Открытый республиканский турнир по тактической стрельбе состоялся сегодня на войсковом стрельбище в балке Салын. Участие в нем приняли несколько сотен служащих спецподразделений правоохранительных органов. Состязания спецподразделений были посвящены памяти сотрудников СОБР «Кречет» Героя России Магомед-Казима Гайирханова и кавалера ордена Мужества Александра Эрдниева. Они погибли в 2010 году в Дагестане, выполняя служебный долг.

В тактических соревнованиях участие приняли сотрудники практически всех силовых ведомств. Всего восемь команд. Турнир, ставший уже традиционным, проходил в несколько этапов. В этом году главной особенностью соревнований стало то, что тактические задачи держали в секрете.

Участники узнавали о задании непосредственно во время ее выполнения. Смысл такого подхода – подготовка бойцов к непредвиденным ситуациям и неординарным решениям.

На первых двух этапах соревнований участники, экипированные с головы до ног, вели огонь по различным мишеням из положений – лежа, с колена, стоя. Бойцы, соблюдая правила безопасности, ползком перемещались от укрытия к укрытию.

Затем, преодолев полосу препятствий, спортсмены разбились на стрелковые пары, а на завершающем этапе турнира, показав силовую и скоростную выносливость, активно двигались между огневыми позициями на открытом пространстве и поразили все цели.

В критерии оценки результатов входили не только временные показатели выполнения упражнений и точность стрельбы, но и тактические действия участников. А также умение бойцов действовать в команде.

Для победы им требовалось мобилизовать все силы и проявить стальной спецназовский характер. Впрочем, для них - это каждодневная работа.



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