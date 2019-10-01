В Элисте прошел конкурс «Безопасное колесо»

В республиканском Центре детского творчества юные инспекторы сегодня демонстрировали знания правил дорожного движения. Учащиеся младших и средних классов прошли испытания в рамках республиканского этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 14 команд.



Школьники сдали экзамен на знание ПДД, основ оказания первой помощи. А также продемонстрировали навыки езды на детском автомобиле и велосипеде по специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков. Победители будут представлять республику на заключительном этапе состязания. В республиканском Центре детского творчества юные инспекторы сегодня демонстрировали знания правил дорожного движения. Учащиеся младших и средних классов прошли испытания в рамках республиканского этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 14 команд.Школьники сдали экзамен на знание ПДД, основ оказания первой помощи. А также продемонстрировали навыки езды на детском автомобиле и велосипеде по специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков. Победители будут представлять республику на заключительном этапе состязания.



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