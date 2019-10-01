В Элисте открывается музей Боевой Славы. Он создан студенческим отрядом поискового движения «Калмыкия» и располагается во Дворце детского творчества. Этим летом ребята выиграли Всероссийский грант в размере пятьсот тысяч рублей, благодаря которому смогли реализовать целый ряд проектов. В том числе и этот.



В музее можно познакомиться с уникальными находками поисковиков, которые многие годы хранились в калмыцкой земле. Это и всевозможные виды оружия, личные вещи солдат, воевавших на территории степного региона в годы Великой Отечественной войны. В Элисте открывается музей Боевой Славы. Он создан студенческим отрядом поискового движения «Калмыкия» и располагается во Дворце детского творчества. Этим летом ребята выиграли Всероссийский грант в размере пятьсот тысяч рублей, благодаря которому смогли реализовать целый ряд проектов. В том числе и этот.В музее можно познакомиться с уникальными находками поисковиков, которые многие годы хранились в калмыцкой земле. Это и всевозможные виды оружия, личные вещи солдат, воевавших на территории степного региона в годы Великой Отечественной войны.



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