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Сегодня, 15:47

В Элисте открывается музей Боевой Славы


В Элисте открывается музей Боевой Славы. Он создан студенческим отрядом поискового движения «Калмыкия» и располагается во Дворце детского творчества. Этим летом ребята выиграли Всероссийский грант в размере пятьсот тысяч рублей, благодаря которому смогли реализовать целый ряд проектов. В том числе и этот.

В музее можно познакомиться с уникальными находками поисковиков, которые многие годы хранились в калмыцкой земле. Это и всевозможные виды оружия, личные вещи солдат, воевавших на территории степного региона в годы Великой Отечественной войны.



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