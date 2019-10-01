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Сегодня, 15:44

Студенты КалмГУ успешно выступили в Израиле


Студенты КалмГУ успешно выступили в суперфинале Открытой международной интернет-олимпиады по математике. Цецен Доржинов получил бронзовую медаль и вошел в топ-30 участников международной олимпиады. Николай Жилин удостоился диплома третьей степени.

Конкурс состоялся в Ариэльском университете в Израиле в конце сентября. На всех этапах ребят сопровождала доцент Светлана Джиргалова.

Студенты КалмГУ успешно прошли три отборочных этапа, прежде чем получить приглашение на суперфинал. Из шести тысяч студентов в Израиль отправились только 138 участников. Ребята признаются, что могли добиться лучших результатов. Они были в шаге от победы.



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