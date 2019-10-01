Стартовал набор абитуриентов в академии ФСБ и ФСО

О наборе желающих поступить в академии ФСБ и ФСО или пограничные институты сообщает региональное Управление федеральной службы безопасности. Отбор кандидатов будет проводиться с 1 ноября.



Там ждут юношей до 24 лет, пригодных по состоянию здоровья к прохождению военной службы, получающих или имеющих образование не ниже среднего. На переводческий факультет академии ФСБ также принимаются девушки. О наборе желающих поступить в академии ФСБ и ФСО или пограничные институты сообщает региональное Управление федеральной службы безопасности. Отбор кандидатов будет проводиться с 1 ноября.Там ждут юношей до 24 лет, пригодных по состоянию здоровья к прохождению военной службы, получающих или имеющих образование не ниже среднего. На переводческий факультет академии ФСБ также принимаются девушки.



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