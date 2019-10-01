В Элисте проводится Единый день консультаций

Сегодня в Элисте Единый день консультаций. Жителей города ждут в региональном Управлении Росреестра. К специалистам ведомства можно обратиться по вопросам регистрации прав на недвижимость, кадастрового учета, ведения Единого госреестра недвижимости, предоставления из него сведений и другие.



Кроме того, горожанам расскажут о том, как воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде и о формах обратной связи. Сегодня в Элисте Единый день консультаций. Жителей города ждут в региональном Управлении Росреестра. К специалистам ведомства можно обратиться по вопросам регистрации прав на недвижимость, кадастрового учета, ведения Единого госреестра недвижимости, предоставления из него сведений и другие.Кроме того, горожанам расскажут о том, как воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде и о формах обратной связи.



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