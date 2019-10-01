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Вчера, 18:05

В Элисте состоялась церемония награждения педагогов


Сегодня состоялась церемония награждения педагогов. Мероприятие приурочено ко Дню учителя, который отметят в нашей стране 5 октября. Наград удостоены более 50 сотрудников образовательной отрасли. Звание заслуженный учитель России присвоено Светлане Явановой из Элистинской многопрофильной гимназии.

Юрию Удодову, члену региональной общественной организации Союз ветеранов Афганистана вручили Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, премией Главы республики награждена педагог Калмыцкой Национальной гимназии Лариса Ученова.

Кроме того, большая группа работников удостоена звания Заслуженный учитель республики, а также отмечена грамотами и благодарности Правительства и профильного министерства.



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