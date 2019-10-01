Подготовка к отопительному сезону в Элисте идет по графику. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности сити-менеджера Дмитрий Трапезников. Управляющей компании «Союз», которая еще не произвела необходимые работы в тридцати трех многоквартирных домах, окажут содействие.



Она единственная, кто не получил до сих пор паспорта готовности. Притом, что до начала отопительного сезона остается меньше двух недель. В помощь ей привлечены сейчас другие управляющие компании и ресурсоснабжающие организации Подготовка к отопительному сезону в Элисте идет по графику. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности сити-менеджера Дмитрий Трапезников. Управляющей компании «Союз», которая еще не произвела необходимые работы в тридцати трех многоквартирных домах, окажут содействие.Она единственная, кто не получил до сих пор паспорта готовности. Притом, что до начала отопительного сезона остается меньше двух недель. В помощь ей привлечены сейчас другие управляющие компании и ресурсоснабжающие организации



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